Neues Bio-Restaurant in Seeham eröffnet

Mit der heutigen offiziellen Eröffnung des Cafe-Restaurant "Das Seeham" hat der BioArt-Campus in Seeham jetzt auch seinen eigenen Bio-Gastrobetrieb.

Das Betreiberpaar Sammy und Stanka hat das Lokal nach seinen Vorstellungen planen lassen und selbst in die Einrichtung investiert. Geführt wird das Lokal als Ganztagesbetrieb - vom Frühstück bis zum Abendessen. Weil der Zuspruch seit dem Soft Opening vor einem Monat groß ist, empfiehlt sich eine Reservierung.

Den Bieranstich bei der heutigen Eröffnungsfeier übernahm Landesrat Sepp Schwaiger, der selbst in der Region wohnt und von Anfang an in des Projekt BioArt-Campus involviert war.



Vertreter der Bio-Heuregion Trumer Seenland waren ebenso anwesend wie Touristiker des Salzburger Seenlands und der Gemeinde Seeham.

Projektinitiator Robert Rosenstatter dankte neben den Vertretern des Landes und der Region auch seinen anwesenden Brüdern, die auch Mitgesellschafter des BioArt-Campus sind.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in den "Flachgauer Nachrichten".