Neues Buch entreißt römischen Schatz aus Wals-Siezenheim dem Reich des Vergessens

200 Jahre nach der Entdeckung der römischen Palastvilla von Loig fasst ein heiß ersehntes Buch den aktuellen Wissensstand zusammen.

Es war eine Sensation, als im Jahr 1815 bei archäologischen Grabungen auf dem heutigen Gebiet von Loig in Wals-Siezenheim die Überreste einer der größten römischen Villenanlagen nördlich der Alpen entdeckt wurden. Salzburg gehörte damals zum Königreich Bayern. Auf Geheiß des Bayernkönigs begannen Grabungen, bei denen auch das berühmte Theseusmosaik aufgedeckt wurde, das im Kunsthistorischen Museum in Wien zu bewundern ist. Eine Nachbildung sowie originale Mosaike aus der Villa sind nebst einem Modell und Fundobjekten in der Bachschmiede in Wals-Siezenheim ausgestellt. ...