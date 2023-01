Neues Buch: Vier Historiker arbeiten Salzburgs Plätze mit NS-Vergangenheit auf

Ein Team aus drei Salzburgern und einer Salzburgerin haben zu 90 Orten mit einer NS-Vergangenheit in der Landeshauptstadt recherchiert und deren Geschichte nachkonstruiert.

Alles begann zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals sind der promovierte Historiker Robert Obermair und Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ) öffentliche Orte in Salzburg mit dem Rad abgefahren, die mit der NS-Zeit verbunden sind.

"Einige kannten wir bereits, andere nicht. Da haben wir dann unter anderem auch in Zusammenarbeit mit dem KZ-Verband versucht zu recherchieren, was nicht immer ganz einfach war, weil einzelne Erinnerungsorte mittlerweile auch verschwunden sind", erinnert sich Obermair, der sich bereits in seiner Doktorarbeit mit den Themen ...