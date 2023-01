Neues Café belebt "Herz" von St. Gilgen

Jahrelang stand das Haus am Mozartplatz leer, jetzt hat ein deutsches Ehepaar, das eigentlich mit Immobilien Geld verdient, ein Lokal eröffnet.

München, Dubai, Moskau, Berlin und zuletzt London. Diese Großstädte waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Heimat des deutschen Ehepaares Aniko und Till Brauner. Die beiden arbeiten selbstständig in der Immobilienbranche, Till Brauner gehört die BDRE-Gruppe, die sich als Venture Capital Partner an Immobilienprojekten beteiligt. Zuvor hat der Bayer viele Jahre für Audi gearbeitet. Seit einem Jahr leben die beiden mit Tochter Lara am Wolfgangsee in St. Gilgen. Die 15-Jährige besucht dort die Internationale Schule, Sohn Max studiert in Amsterdam. ...