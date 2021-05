Neues Café-Bistro in der Moosstraße 7

Im Stadtteil Riedenburg eröffnete heute, Mittwoch, ein neues Café-Bistro.

Lebenshilfe-Präsident Michael Russ steht am Tag der Eröffnung in dem neuen Atelier. Er hat Farben in eine Schüssel gemischt, die wiederum steht auf einem alten Plattenspieler und dreht sich. Die Farben verschwimmen ineinander - ein interessanter Effekt.

Workshops für intern und extern

Um ihn herum stehen Jugendliche der Lebenshilfe. Für sie hat der Verein den neuen Treffpunkt in der Moosstraße 7 (Nähe Nußdorfer-Kreuzung) eröffnet. Neben dem Atelier, in dem künftig ...