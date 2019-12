Neues Jahr startet sonnig in Salzburg: Gute Aussichten für Wintersportler

Die Meteorologen rechnen mit einer sonnigen Woche. In den Skigebieten herrscht Hochbetrieb. Eine Wetteränderung ist erst am Samstag in Sicht, mit viel Neuschnee ist aber nicht zu rechnen.

Das sonnige Winterwetter lockte am Sonntag Zehntausende Skifahrer auf Salzburgs Pisten. Allein im größten zusammenhängenden Skigebiet des Bundeslands, im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, gingen die Verantwortlichen an einem der stärksten Tage der Saison von rund 40.000 Wintersportlern aus. ...