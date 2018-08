Neues Leben am Kuchler Friedhof

Eine "wilde Wiese" am Friedhof soll die Artenvielfalt, vor allem bei Insekten, fördern.

Unter dem Motto "Jeder m22 zählt" hat der Naturschutzbund schon 2015 bundesweit dazu aufgerufen, nicht benötigte Wiesenflächen und Grünstreifen blühen zu lassen, um Wild- und Honigbienen, Schmetterlingen & Co mehr Lebensraum und Nahrung zu bieten. An dieser Aktion hat sich auch die Pfarre Kuchl beteiligt und eine rund 300 m22 große karge Naturrasenfläche wieder in ein blühendes Stück Wiese verwandelt. "Im Juni 2017 haben wir den Boden aufgefräst, Steine entfernt, und dann spezielle Wiesenblumensamen angesät", sagt Bauer Andreas Lienbacher, der das Areal bearbeitet hat.

46 verschiedene Pflanzenarten gedeihen nun

Das zeigte schnell Ergebnisse: Schon im September 2017 zählte Biologe Wilfried Bedeck vom Umweltausschuss der Pfarre 46 Pflanzenarten, "was deutlich über dem Durchschnitt der gängigen regionalen Wirtschaftswiesen liegt und für viele Insekten von großer Bedeutung ist".

Nur zwei Mal im Jahr wird die Wiese gemäht, "damit der Samen der Blumen wieder abfällt und wir den Kreislauf erhalten", erklärt Andreas Lienbacher. Gemäht und geheut wird per Hand, die Mahd verwendet er auf seinem Hof als Einstreu. "Vielleicht ist die Aktion ja auch ein Anstoß für andere, ihre nicht genutzten Grünflächen ebenfalls in Blühwiesen zu verwandeln", hofft Eva Pohn-Weidinger vom Umweltausschuss der Pfarre.