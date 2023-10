Neues Leben für das legendäre Wohnzimmer im alten Piesendorfer Mesnerhaus

In dem altehrwürdigen Gebäude wird's wieder heimelig. Bettina Foidl schuf Zeit und Raum im Herzen des Ortes.

Nach dem Aus des beliebten Cafés "Wohnzimma" und seines Nachfolgers, der "Dorfstub'n", war es ein Jahr lang ruhig im altehrwürdigen Gemäuer des Mesnerhauses. Schade fanden das viele Einheimische, die das lebendige Flair am Dorfplatz vermissten. Die Piesendorferin Bettina Foidl hat der stimmungsvollen Location jetzt neues Leben eingehaucht: Mit "zeit:raum" erfüllte sie sich einen Traum und schuf "einen Ort, der zum Verweilen einlädt und an dem verschiedenste Kulturen Raum finden sollen", wie sie sagt.

Konkret hält die selbstständige Masseurin Yoga- und Bewegungskurse in dem von der Pfarre angemieteten Raum, auch Konzerte und andere Events sind geplant. Vereine und Privatpersonen können den gemütlich und flexibel gestalteten "zeit:raum" mieten. Ziel ist, "einen lebendigen Raum des Austausches, der Bewegung und des Wissens mitten im Dorf zu schaffen". Mit der Gründung eines Kulturvereins kann auch ein Ausschank im Rahmen von Vereinsevents stattfinden: Das heißt, es gibt auch wieder Kaffee, Tee und Getränke, möglichst mit "no waste" und von ausgesuchten Erzeugern.

Die Gestaltung des Raumes lässt vieles zu

Mit einer Trennwand lassen sich kleinere Einheiten schaffen, ein weicher Boden kann unkompliziert je nach Art der Veranstaltung verlegt werden. Von Tanzsaal über Vorlesungslocation bis Gymnastikraum ist so alles möglich. Eingeweiht wurde der "zeit:raum" mit einem Konzertabend: Alexander Marat und DJ Guerilla brachten zu diesem Anlass endlich wieder Musik ins Mesnerhaus.

Mit ihrer Idee holt Bettina Foidl gewissermaßen die große weite Welt ins Dorf. Mehr als zehn Jahre lang tourte sie immer wieder monatelang rund um den Globus zu Schulungen und auch beruflich. "Zuletzt war ich fünf Monate lang als Yogalehrerin und Gästebetreuerin in einem Surfhaus in Nicaragua", erzählt sie. "Das war ein Traumjob - direkt am Strand! Und auch anspruchsvoll, denn nach Corona musste alles erst wieder neu aufgebaut werden. Da habe ich mitgeholfen." Auch in Thailand ("der Norden ist meine Lieblingsdestination"), Myanmar, Japan und Guatemala tauchte die Pinzgauerin in die Kultur und ins Alltagsleben der Menschen ein - und brachte viele Anregungen mit.

So ist im neuen "zeit:raum" auch ein kleiner Shop entstanden: "Ich wollte eine befreundete thailändische Familie unterstützen. In Thailand gab es ja durch den Lockdown zwei Jahre lang keine Touristen, das traf das arme Land besonders schwer. Die Familie stellt in Handarbeit Lederhandtaschen her, die vertreibe ich in meinem Shop."

Ein spezieller fairer "Klimakaffee" - ausschließlich von Frauenhand - ist ebenfalls zu haben, auch verschiedene ausgesuchte Teesorten, Rohkakao ("den habe ich in Nicaragua bei einer Kakaozeremonie kennengelernt, der ist rein und unverarbeitet und voller gesunder Wirkstoffe") und Müsliriegel. Auch eine Auswahl fairer Kleidungsstücke gehört zum Angebot. "Raum schaffen zum Zeithaben" in einer hektischen Welt - das ist die Kurzformel für den neuen Raum im Dorf. Schön, wenn sich das in Zukunft verwirklichen kann.