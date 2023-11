Neues Lerncafé hilft Schülern in Altenmarkt

Kinder aus einkommensschwachen Familien werden ab sofort auch im Enns-Pongau kostenlos schulisch unterstützt.

Mit den Lerncafés bietet die Caritas kostenlose Lernbetreuung und Nachmittagsbetreuung für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Nun hat in Altenmarkt das siebte Lerncafé im Bundesland Salzburg eröffnet, es ist das erste seiner Art im Enns-Pongau. Bis zu 20 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren sollen hier in Zukunft schulisch unterstützt werden.

Gemeinde stellt Räumlichkeiten zu Verfügung

"Mit dem Lerncafé sind nunmehr die Rahmenbedingungen geschaffen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien - in welchen eine Lernbegleitung zu Hause aus den verschiedensten Gründen nicht möglich ist - zu unterstützen", freut sich Bürgermeister Rupert Winter. Die Gemeinde Altenmarkt stellt einerseits die Räumlichkeiten für das neue Lerncafé zur Verfügung und finanziert das Projekt andererseits bis Ende des Jahres komplett. "Für die Zeit danach liegt bereits ein Förderantrag ans Land im Ressort Svazek vor - die Finanzierung einer etwaigen Differenz sagte die Gemeinde bereits zu", heißt es von der Caritas zu den künftigen Finanzierungsplänen.

Sonja Dick, die bereits für die Lerncafé-Standorte in Zell am See, Bischofshofen und Mittersill verantwortlich ist, wird künftig auch die neue Niederlassung in Altenmarkt leiten. "Nicht alle Eltern können ihren Nachwuchs beim Lernen fördern - sei es aufgrund von geringem Einkommen, ungeeigneter Wohnsituation oder mangelnden Deutschkenntnissen. Auch professionelle Elternberatung ist deshalb ein zentrales Element der Lerncafés", gibt sie weitere Einblicke in die Arbeit ihres Teams. Voraussetzung für die Teilnahme ist unter anderem der regelmäßige Besuch für ein Semester an mindestens zwei Nachmittagen pro Woche. Auswahl und Begleitung erfolgen in Kooperation mit den Schulen in der Region.