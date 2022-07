Neues Lokal in der Salzburger Altstadt: Den Espresso gibt's hier um nur einen Euro

In der Altstadt hat eine neue Tagesbar eröffnet. Was eine Autobahnraststätte damit zu tun hat und warum die Bolognese dort zwölf Stunden köchelt.

In der rechten Altstadt ist ein neuer Italiener eingezogen. Noch hängt dort noch nicht einmal das Wort "Superstanza" über der gläsernen Eingangstür - der Name der neuen Tagesbar in der Lederergasse. Doch in den Räumen des ehemaligen Café Central bietet Bernd Möhrle bereits den ganzen Tag über Speisen und Getränke an.

Zum Frühstück setzt der Gastronom auf italienische Klassiker: Tramezzini, Panini und Piadine. Letztere wecken Erinnerungen an frühmorgendliche Anfänge von Urlauben an der Adriaküste. Denn: Sie sind in ...