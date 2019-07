Ein Duo aus dem Red-Bull-Restaurant Carpe Diem verpasste einem Traditionscafé ein neues Konzept. Jetzt sucht man verzweifelt Personal.

Mit so einem Ansturm hat Christopher Conradi nicht gerechnet. Vor zehn Tagen öffnete er sein Restaurant Fit im ehemalige Café Engljähringer in der Maxglaner Hauptstraße zum ersten Mal. "Das war am Samstag. Und am Montag darauf sind die Leute schon ...