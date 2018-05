Neues Lokal in Salzburgs Altstadt: Chinese öffnet Tür ins Rote

Traditionelle Gerichte aus Vietnam, Japan und Thailand: Yaoyao Hu eröffnet sein drittes Lokal. Ungezwungen möchte es der in Salzburg lebende Chinese. Mittags soll es vor allem flott gehen.

Nach den Restaurants Bangkok in der Bayerhamerstraße und yaoyao im Einkaufszentrum Europark steht nun das dritte Lokal von Yaoyao Hu zur Öffnung bereit. Monatelang ist mitten in der Salzburger Altstadt in der Kaigasse 34 gewerkt worden. Beim Altstadtfest Kaiviertel am 1. und 2. Juni wird die Eröffnung des Maneki Neko gleich zwei Tage lang gefeiert.