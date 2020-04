Neues Meldesystem nötig: 47 bestätigte Corona-Fälle in sieben Seniorenheimen

Betroffen sind sowohl das Personal als auch die Bewohner. Weil bislang der Überblick fehlte, hat sich das Land Salzburg nun etwas einfallen lassen. Das Rote Kreuz bereitet sich unterdessen "auf die schlimmsten Wochen" vor, wie der Präsident betont.

Die Zahl der Neuerkrankten mit dem Coronavirus ist am Wochenende in Salzburg nur noch geringfügig auf 1083 Personen gestiegen. 231 sind in Summe bereits wieder genesen. Eine Steigerung gibt es nur bei jenen Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. ...