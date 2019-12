Neues Netzwerk für "fegaso guade Kräuter"

Eine ungewöhnliche Mischung von Abtenauern hat sich zu einem neuen "Kräuternetzwerk" zusammengetan.

Junge Kräuterpädagoginnen, eine Biochemikerin und ein Biobauer aus Abtenau - auf den ersten Blick eine wilde Mischung, aber sie haben eins gemeinsam: die Liebe und den bewussten Umgang mit der Natur und ihren Schätzen sowie die Direktvermarktung. Daher haben sie sich heuer zum Kräuternetzwerk "fegaso guade Kräuter aus Abtenau" zusammengetan (der alte Tennengauer Ausdruck "fegaso" bedeutet "ziemlich", Anm.). Renée Schroeder leitet den Stammtisch: "Es freut mich, dass so viele junge und engagierte Frauen dabei sind. Sie haben viele Ideen und sind unternehmungsfreudig." Die Kräuterbäuerin, Buchautorin und vielfach ausgezeichnete Biochemikerin kaufte vor einigen Jahren den Leierhof in Abtenau. Dort hat sie sich auf die Heilkräuter der Alpen spezialisiert und sich ihrer Verarbeitung zu Salben, Seifen und Sirupen verschrieben.

Auch Männer kommen zum Stammtisch

Aber auch Männer kommen zum Stammtisch. Archebauer Josef Quehenberger unterstützt zum Beispiel die Idee von Schroeder von Anfang an. Der Rocherbauer erntet zwar keine Kräuter, sondern züchtet Puten, Pinzgauer Rinder und Schafe. Er ist vor allem an der gemeinsamen Direktvermarkung interessiert. "Wir wollen einander in dieser Initiative unterstützen, bestärken, Neues probieren und den bereits vorhandenen Wissensschatz sammeln und verbreiten. Außerdem können wir Möglichkeiten nutzen, die wir allein nicht hätten. Zum Beispiel den gemeinsamen Vertrieb über Internetplattformen, in Märkten, Hotels und Geschäften."

Er initiierte zudem das "Abtenauer Weihnachtskisterl". Die Putzgrub-Bäuerin (Putz-Ei) Julia Eder hat die Organisation, das Einpacken und den Verkauf übernommen. Im Kisterl befinden sich zum Beispiel Honig, Kräutersalz, Nudeln, Ringelblumensalbe, Käse und Wurst.

Die ehemalige Abtenauer Apothekerin Helga Aichinger und die Lehrerin Laura Tichy sind ebenfalls beim Netzwerk dabei. Auch Melanie Moisl (12) hilft schon fleißig mit. "Ich mache mit, weil es Spaß macht und weil ich viel lerne. Vor allem interessiert mich das Seifensieden."

"Irgendwer weiß sicher eine Antwort auf die verschiedensten Fragen"

Aichinger steuert auch selbst ihr Wissen bei: "Dieses Netzwerk ist ein guter Gedanke und ein Wissenstopf. Irgendwer stellt eine Frage und irgendwer weiß sicher eine Antwort. Seien es Fragen über Kräuter, Blumen, Rezepte oder Haushaltstipps." Außerdem freut es die Abtenauerin, dass Jung und Alt zusammenkommen und gemeinsam anpacken sowie Neues ausprobieren.

Erstmals gemeinsam öffentlich präsentiert werden die "fegaso guaden" Produkte beim bäuerlichen Christkindlmarkt in Abtenau am 7. Dezember (13 bis 19 Uhr) und am Abtenauer Adventmarkt am Samstag und Sonntag, 14./15. Dezember, jeweils ab 13 Uhr.

Zum Netzwerktreffen kommen die Interessierten jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr im Poschenhof in Abtenau zusammen.