Neues Rathaus in Oberndorf: Alle packen beim Umzug mit an

Das neue Oberndorfer Rathaus öffnet am Dienstag seine Pforten. Für das bisherige Amtsgebäude gibt es mehrere Kaufinteressenten.

Nur wenige Meter liegen zwischen dem alten und neuen Oberndorfer Rathaus. Trotzdem war es für die Gemeindebediensteten am Donnerstag ein durchaus beschwerlicher Weg - galt es doch unzählige Umzugskartons, Elektrogeräte und Bücher umzusiedeln. "Am Dienstag startet der reguläre Betrieb in unserem neuen Gebäude", sagt Bürgermeister Peter Schröder (SPÖ). Bis dahin müssen alle Mitarbeiter ihre neuen Arbeitsplätze bezogen haben.