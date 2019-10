Neues Salzburger Justizgebäude wurde mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit prämiert

Die Generalsanierung des Gebäudes war 2018 abgeschlossen worden.

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat am Montag den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit vergeben. Die renommierte Auszeichnung ging an das Wiener Architekturbüro Franz&Sue für den Umbau und die Sanierung des Salzburger Justizgebäudes. Die Sanierung im Auftrag der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) war nach rund dreijähriger Bauzeit Ende 2018 abgeschlossen worden.

Abseits eines neuen, Y-förmigen Neubaus blieben die historische Gebäudestruktur als auch das äußere Erscheinungsbild des Bestandes aus Denkmalschutzgründen nahezu unverändert. Im Neubau wurde der Eingang samt Sicherheitsschleuse, das Justiz-Servicecenter und Verhandlungssäle untergebracht. Ein Atrium mit Glasdach sorgt für viel Tageslicht und freundliche Atmosphäre im Bereich der Verhandlungssäle und erleichtert die Orientierung. Großzügig angelegte Fensterflächen und Holzverkleidungen erzeugen einen positiven Raumeindruck und bringen viel natürliches Licht ins Innere. Neu hinzugekommen ist ein Dachterrassen-Café für Mitarbeiter und Besucher mit Blick auf die Festung Hohensalzburg.

Insgesamt prüfte die Fachjury 50 Projekte aus ganz Österreich, von denen schließlich 17 in die Shortlist aufgenommen und in das Rennen um die Auszeichnungen geschickt wurden. Mit dem Justizgebäude Salzburg, dem Türkenwirtgebäude der BOKU und dem Bildungsquartier in der Seestadt Aspern, die ebenfalls der BIG gehören, wurden erstmals in der Geschichte des Staatspreises gleich drei Projekte eines einzelnen Unternehmens ausgezeichnet, teilte die BIG am Dienstag mit.

Quelle: SN