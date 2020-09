Neues Seniorenheim Golling offiziell eröffnet

Zusammen mit den Gemeinden Scheffau und St. Koloman wurde ein Haus für 48 Bewohner gebaut.

48 Bewohnern bietet das neue Seniorenwohnhaus "Hoamat Achfeld" in Golling ein neues Zuhause. Neben dem Land Salzburg haben sich auch die Gemeinden Scheffau und St. Koloman an den Kosten von 7,4 Millionen Euro beteiligt und sich damit zehn Plätze gesichert. Am Montag wurde das Seniorenwohnhaus im kleinen Kreis und im Beisein von LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) sowie Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) offiziell eröffnet.

Im Auftrag der Gemeinde hat die Salzburg Wohnbau in der Bahnhofsstraße auf einer Grundstücksgröße von rund 3500 Quadratmetern² einen umfangreichen Gebäudekomplex errichtet. Darin finden sich acht Eigentumswohnungen, ein Lebensmittelmarkt und vier Senioren-Wohngemeinschaften für je zwölf Personen. "Unser altes Seniorenwohnheim am Gangsteig konnte aufgrund der schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisse nicht saniert werden und platzte auch schon aus allen Nähten. Der Neubau bietet den Bewohnern nun ein zeitgemäßes und vor allem auch helles und freundliches Ambiente, das alle Anforderungen erfüllt", sagt Bürgermeister Peter Harlander.

Das Projekt wurde nach den Plänen des Halleiner Architekturbüros Huber-Meixner & Partner in einer Bauzeit von 19 Monaten realisiert. "Das neue Haus für Senioren bietet Lebensräume, die auf die Bedürfnisse von älteren, pflegebedürftigen Menschen zugeschnitten sind. Es freut mich außerdem, dass das neue Wohnhaus auch mit Sonnenenergie versorgt wird", sagt Landesrat Heinrich Schellhorn.