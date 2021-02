Neues Take-away-Lokal in Zell am See eröffnet: Urlaubsgefühl gibt es zum Mitnehmen

Zwei junge Geschwister aus Zell am See haben ein Rezept gegen den Coronafrust. Calamari fritti und Piña Colada stillen die Sehnsucht nach dem Süden.

Die Flachländer und Wüstenbewohner freuen sich auf einen Urlaub in Zell am See. Viele Pinzgauer hingegen zieht es in den Süden ans Meer. "Jeder will wieder gerne wo hinfahren", sagt die Zellerin Anna Hörl (24). "Aber es geht halt nicht. Deshalb bieten wir das Urlaubsfeeling zum Mitnehmen an." Anna und ihr 20-jähriger Bruder Sebastian haben am Wochenende mit einem Take-away-Lokal gestartet. Es heißt AS Mare. AS steht für Anna und Sebastian.

Auf der Karte finden sich neben alkoholischen ...