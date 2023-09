Neues Team SG Gneis/ASK/PSV freut sich auf zwei Topspiele

Die SG Gneis/ASK/PSV ist sehr gut in die neue Saison gestartet und will seinen Erfolgslauf auch gegen zwei starke Gegner fortsetzen.

Erst im Sommer schlossen sich Gneis und der ASK/PSV zu einer neuen Spielgemeinschaft zusammen. Beide Vereine hatten in den vergangenen Jahren wenig Grund zur Freude und wollten gemeinsam wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Und bisher hat der Plan funktioniert. Die Städter holten aus den ersten fünf Partien in der 1. Klasse Nord zwölf Punkte und sind erster Verfolger von Tabellenführer Austria Salzburg 1b.

In der dritten Runde des Landescups sorgte die Elf von Trainer Alexander Reinthaler in der Vorwoche für eine Sensation: Der höher eingeschätzte Landesligist Bergheim wurde nach beeindruckenden 90 Minuten mit 5:2 besiegt. "Wir haben einen großen und qualitativ hochwertigen Kader. Die Mannschaft versteht sich auf und neben dem Platz hervorragend", erklärt Trainer Alexander Reinthaler. Am Samstag kommt es nun in Gneis zum Showdown gegen Leader Austria 1b. "Wir haben den Gegner ein Mal beobachtet und sind gut vorbereitet. Grundsätzlich vertrauen wir auf unsere Stärken und richten uns eigentlich nicht nach dem Gegner", betont Reinthaler, auf dessen Truppe nur wenige Tage nach dem Spitzenspiel in der Liga das nächste Highlight wartet. Im Landescup-Achtelfinale kommt der Regionalligist St. Johann.

Trotz des Erfolgslaufs bleibt man bei der SG Gneis/ASK/PSV bescheiden. Das Wort Meistertitel will Reinthaler noch nicht in den Mund nehmen: "Der Wiederaufstieg in die 2. Landesliga Nord wäre natürlich sehr schön, aber ist absolut kein Muss. Wir wollen oben in der Tabelle mitspielen und uns stetig weiterentwickeln." Können die Städter ihre Form konservieren, dann werden sie wohl sehr lange um den Aufstieg mitspielen.