Neues Tierheim im Pinzgau offiziell eröffnet

2,6 Millionen Euro für neues tierisches Zuhause in Bruck an der Glocknerstraße.

Mit einem Tag der offenen Tür (sowie politischer und kirchlicher Prominenz) wurde das neue Tierheim am Sonntag eröffnet.

Der Pinzgau hat ab sofort in Bruck an der Glocknerstraße ein neues Zuhause für bis zu 36 Katzen, acht Hunde sowie Meerschweinchen, Kaninchen oder Schildkröten. Am Sonntag wurde das Tierheim auf dem Grundstück des Caritas-Dorfes St. Anton mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Finanzierung, Planung und Bau übernahm das Land Salzburg. Die Caritas stellte das Gelände und den vorhandenen Baukörper zur Verfügung.

Für den Betrieb des neuen Tierheimes haben Land und Caritas auch einen eigenen Trägerverein gegründet. "Hier werden nicht nur Tiere adäquat untergebracht und versorgt, sondern vor allem auch Integration und Inklusion ab sofort im Alltag gelebt", sagt Landesrat Josef Schwaiger. "Diese Form des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens hier in Bruck ist im deutschsprachigen Raum einzigartig und war die entscheidende Grundlage dafür, das Tierheim in Bruck anzusiedeln. Jetzt ist es unsere Aufgabe weder die Bewohner noch die untergebrachten Tiere dabei zu überfordern."

Für die Caritas Salzburg ist das Tierschutzhaus eine Aufwertung des Caritas-Dorfes St. Anton. "Ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung entsteht und wir hoffen, dass dadurch in Zukunft noch mehr Menschen auf Besuch zu uns kommen. Der Umgang mit den Tieren ist auf jeden Fall ein Gewinn für unsere Bewohnerinnen und Bewohner", sagt Caritas-Direktor Johannes Dines. "Im Rahmen einer Studie wird das Projekt wissenschaftlich begleitet um zu sehen, welche Wechselwirkungen es zwischen Menschen mit Behinderung und Tieren gibt."

Im Tierheim finden bis zu 36 Katzen und acht Hunde Platz. Auch für Meerschweinchen, Kaninchen oder Schildkröten gibt es Unterbringungsmöglichkeiten. Zusätzlich verfügt das Haus über einen Behandlungs-, einen Quarantäne- und einen Waschraum sowie eine Futterküche und ausreichend Lagerraum um die ordnungsgemäße Versorgung der Tiere sicherzustellen. Rund 2,6 Millionen Euro hat das Land in die Errichtung investiert. Errichtet wurde es auf den adaptierten Grundfesten der ehemaligen Gärtnerei im Caritasdorf.