Neues Vereinsheim in St. Koloman erhitzt die Gemüter

Die Sportplatz-Anrainer in St. Koloman üben scharfe Kritik an den Plänen der Gemeinde für ein neues Fußballer-Vereinsheim. Sie befürchten noch weniger Privatsphäre und noch mehr Lärmbelästigung als ohenhin schon - zudem zeigt das Projekt für sie ganz grundsätzliche Fehlentwicklungen in der Gemeinde.

Stein des Anstoßes ist die umfassende Sanierung und Vergrößerung des benachbarten Taugler Kindergartens (siehe Seite 10): Nachdem dort ab September fünf statt drei Gruppen betreut werden, muss auch die Außenspielfläche vergrößert werden. Ursprünglich wollte die Gemeinde Grund von Anrainer Bernhard Aschenwald dazupachten (siehe Grafik) - bis der Plan aufkam, die Spielfläche anstelle der jetzigen "Fußballer-Hütte" einzurichten und statt der Tribünen in der östlichen Ecke des Platzes ein neues Vereinsheim zu bauen. "Darin könnte man das Trafohäuschen integrieren und die Zufahrt, ...