Neues Wohnprojekt als Starthilfe für junge Salzburger

In Salzburg-Itzling plant der Kolpingsverein ein Gebäude für die "Generation U30". Die kleinen Wohnungen sollen für Salzburger leistbar sein , die gerade ihre Ausbildung beendet haben.

Als der Kolpingsverein das Grundstück neben dem Vereinshaus vor 15 Jahren gekauft hatte, gab es bereits viele Ideen, wie man die Fläche nutzen könnte. "Unser Vorsitzender Wilfried Haertl hatte die Vision, ein Wohnprojekt für junge Menschen zu entwickeln. Damals hätte ich nicht so weit denken können", so Geschäftsführer Karl Zallinger, der heute einen fertigen Bauplan in den Händen hält. Entstehen soll ein modernes Gebäude mit 31 Einheiten. Durch Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 50 und 68 Quadratmetern will ...