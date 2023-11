Neues Zuhause für Senioren in Schwarzach

16 Millionen Euro wurden in zwei Jahren in Neubau investiert.

Das Seniorenheim in Schwarzach wurde am Wochenende mit einem Tag der offenen Tür feierlich übergeben. Knapp 16 Millionen Euro wurden in den vergangenen beiden Jahren in den Neubau investiert, sagt Bgm. Andreas Haitzer (SPÖ). Im alten Heim sei eine entsprechende Pflege nur mehr mit extremem Aufwand möglich gewesen. Das neue Haus bietet Platz für 48 Bewohnerinnen und Bewohner in einem Wohngemeinschaftsmodell. Die Großküche garantiere den Mittagstisch für die betreubare Wohnanlage, für Essen auf Rädern, die Kinderbetreuung und schulische Tagesbetreuung.