Neuinfektionen in Salzburg auf hohem Niveau, aber leicht rückläufig

Ob die Öffnungsschritte seit Montag Folgen bei den Infektionszahlen haben, lässt sich noch nicht sagen. Salzburg rangiert mit dem Inzidenzwert nun gemeinsam mit Kärnten nach wie vor an der Spitze.

94 Corona-Neuinfektionen meldete das Land Salzburg am Donnerstag. Seit sechs aufeinanderfolgenden Tagen gehe die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland zurück. Aktuell liegt man laut Landesstatistik bei 130,4. Eine Entwarnung ist das nicht, wie der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, betont. "Wir bewegen uns mit den Neuinfektionen pro Tag immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Die Auswirkungen der vorsichtigen Öffnung seit Montag sind noch nicht spürbar". Salzburg und Kärnten würden in Bezug auf die Sieben-Tage-Inzidenz (durchschnittlichen Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet) nun mit dem höchsten Wert in Österreich gleichauf liegen.

SN/land salzburg Die Entwicklung der Inzidenz: Salzburg ist mit Kärnten gleichauf an der Spitze.



Der Lungau hat mit 232 nach wie vor die höchste Inzidenz, gefolgt vom Pongau (208), Tennengau (164), Stadt Salzburg (121), Flachgau (101) und Pinzgau (77). "Auch im Lungau ist ein Rückgang der Neuinfektionen zu bemerken, die höchste Sieben-Tage-Inzidenz lag hier vor vier Wochen noch deutlich über 600", sagt Filipp. Nachsatz: "Derzeit gehen die Infektionen in allen Bezirken zurück."

Was die Gemeinden betrifft, so hätten 32 Orte derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0, also keine neuen Infektionen aufzuweisen. In 41 Gemeinden liege der Wert unter 50, in 67 Gemeinden unter 100. Bei der Altersverteilung gehen die Neuinfektionen bei den über 85-Jährigen leicht zurück, die höchste weist derzeit die Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren auf.

