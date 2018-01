Neujahrsbaby hatte es eilig

Der kleine Emilio platzte in die Silvesterfeier der Familie Neureiter.

Das Pongauer Neujahrsbaby 2018 kommt aus Eben. Emilio Neureiter erblickte am 1. Jänner um 1.23 Uhr im Kardinal Schwarzenberg Klinikum das Licht der Welt. Dabei hatte die Familie noch bis kurz vor Mitternacht Silvester gefeiert. Dann aber hatte es das Baby eilig. "Meine Frau hat es gerade noch in die Badewanne im Kreißsaal geschafft, dann ging es los", so Papa Richard Neureiter gegenüber den "Salzburger Nachrichten". Eine Stunde später, um 1.23 Uhr, war Emilio bereits da. Das vierte Kind von Jacqueline und Richard Neureiter war 49 Zentimeter lang und hatte ein Geburtsgewicht von 3055 Gramm. Im Bundesland Salzburg war Emilio die Nummer zwei, die kleine Veronika war eine Stunde früher im Krankenhaus Zell am See auf die Welt gekommen.

Die Zahl der Geburten war 2017 nicht nur im Landeskrankenhaus auf Rekordkurs, im Krankenhaus Schwarzach wurden im Vorjahr 1181 Kinder geboren, im Jahr davor waren es 1156 gewesen.