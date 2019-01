Neujahrsbaby in Salzburg: Simon tat den ersten Schrei

30 Minuten nach Mitternacht erblickte er im Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach das Licht der Welt. Seine Eltern begrüßte der kleine Knirps acht Tage zu früh.

Simon schlummert selig in den Armen seines Vaters Manuel Kellner. Der schaut mit glasigem Blick auf seinen Sohn, der noch nicht einmal zwölf Stunden alt ist. Es sei schon ein Wunder, meint der Kraftwerkstechniker aus St. Veit. Mutter Petra Enzinger lächelt versonnen. "Dass wir nun endlich unser gesundes Kind im Arm halten dürfen, ist schon fantastisch." Simon Andreas ist das erste Kind des Paares und bringt es ob dem Zeitpunkt seiner Geburt gleich zu einiger Bekanntheit. Denn das 3300 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Neugeborene ist das Salzburger Neujahrsbaby. Um 0:30 Uhr kam er im Schwarzacher Krankenhaus zur Welt. Als eines von insgesamt drei Babys, die dort in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner geboren wurden. Insgesamt waren es in dem Pongauer Krankenhaus im vergangenen Jahr 1122 Geburten (547 Buben und 575 Mädchen), 23 Mal waren es Zwillingsgeburten. Damit liegt die Zahl der Geburten geringfügig unter der vom Jahr 2017 mit 1177 Geburten, aber immer noch auf hohem Niveau. Das hat dazu geführt, dass 2017 bei den Kreißsälen aufgestockt wurde. "Wir haben drei Kreißsäle und zusätzlich das frühere Väterzimmer zu einem Kreißsaal umgebaut, um die vielen Geburten gut begleiten zu können", so Sprecher Florian Emminger.