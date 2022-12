Neujahrsbabys aus Salzburg: Ihr Geburtstag beginnt mit einem Feuerwerk

Sebastian Essl und Julia Walch teilen sich einen Geburtstag: Sie waren einst das "Salzburger Neujahrsbaby". Wie sie den Jahreswechsel feiern.

Das erste Baby des Jahres wird traditionell mit einem Blitzlichtgewitter begrüßt. Und jedes Jahr am 1. Jänner lautet die unvermeidliche Frage: Wo kommt heuer das Neujahrsbaby zur Welt?

Vor 23 Jahren minus einem Tag gewann dieses "Rennen" der Pinzgau. Schauplatz war das Spital in Zell am See. Dort erblickte am 1. Jänner um 3.22 Uhr das erste Salzburger Millenniumsbaby das Licht der Welt. Die Geschichte jenes Abends und ihrer Geburt werde in der Familie noch heute gerne erzählt, ...