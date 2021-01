Neujahrsfeiern im Lockdown: Ruhige Silvesternacht in Salzburg

Der dritte Lockdown verschonte die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel nicht.

Silvester verlief heuer auch in Salzburg anders als gewohnt. Im Gegensatz zu Weihnachten galten zum Jahreswechsel die Ausgangsbeschränkungen. Dementsprechend wenig war los auf den Straßen. In der Landeshauptstadt mussten die Bewohner auch auf das traditionelle Feuerwerk über der Festung verzichten. Private Feuerwerke hatte die Stadt bereits im Vorjahr nicht mehr erlaubt - Corona befeuerte diesen Trend landesweit. Zumindest im Zentralraum waren die "Verbotsgemeinden" mittlerweile klar in der Mehrheit. Ausnahmen gab es nur noch wenige, etwa in Eugendorf, Plainfeld und St. Gilgen.

Die Polizei war nur bei kleineren Einsätzen gefordert. In der Silvesternacht wurde in der St.-Julien-Straße ein 34-jähriger Radfahrer angehalten, der stark alkoholisiert in Schlangenlinien fuhr. Die Anhaltezeichen ignorierte er vorerst und er konnte erst durch Querstellen des Einsatzwagens zum Anhalten bewegt werden. Bei der Kontrolle wurde der Rumäne aggressiv, bespuckte einen der Beamten und wollte einem anderen das Alkotestgerät aus der Hand schlagen. Der Mann musste schließlich festgenommen werden. Der Alkotest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 2,3 Promille.



Wieder brannten Müllcontainer in der Stadt Salzburg

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Silvesternacht gegen 02.30 Uhr zwei Papiercontainer in Brand gesetzt. Die beiden Container standen auf zwei Müllplätzen in der Weizensteinerstraße bzw. im Haselbergerweg. Die Container wurden von der Berufsfeuerwehr Salzburg gelöscht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Auto stand mitten auf der Straße: Lenker fehlt

Rund um den Jahreswechsel waren Rettung und Polizei im Pinzgau gefordert: Ein schwer beschädigtes Fahrzeug wurde auf der B 311 in Lofer gefunden - allerdings ohne Lenker. Der Unfall muss in der Silvesternacht zwischen 23.30 Uhr und 00.45 Uhr passiert sein. Der Lenker war bei km 70,6 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Insassen verließen jedoch den Unfallort: Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei waren keine Personen mehr beim Fahrzeug. Auch bei der großräumigen Suche mittels Scheinwerfern und Wärmebildkamera konnten im Umkreis der Unfallstelle keine Beteiligten gefunden werden. Gegen 03.40 Uhr konnte mit Hilfe des Roten Kreuzes ein Mann ausgeforscht werden, der sich als Beifahrer des Unfallfahrzeuges ausgab. Der Mann war mit ausgekugelter Schulter und einer Kopfverletzung von Saalfelden ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert worden Wie er nach Saalfelden gelangt war und wer das Fahrzeug gelenkt hatte, konnte der Mann nicht angeben.

Quelle: SN