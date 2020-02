Neukirchen: 17-jährige Autofahrerin stieß Fußgänger in der Dunkelheit nieder

Schwerste Verletzungen hat Sonntagabend ein 47-jähriger Einheimischer bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen. Der Mann war vom Auto einer 17-jährigen Frau erfasst und niedergestoßen worden.

Der Unfall ereignete sich in den Abendstunden auf der B 165. Die junge Frau aus Bramberg war mit ihrem Auto im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger in Richtung ihres Wohnortes unterwegs.

Bei Straßenkilometer 16,075 war zur gleichen Zeit ein dunkel gekleideter 47- jähriger Einheimischer zu Fuß unterwegs. Es kam zwischen dem Mann und dem Pkw zu einer seitlichen Kollision. Der Fußgänger blieb nach der Kollision schwerstverletzt liegen und wurde durch nachfolgende Fahrzeuglenker beziehungsweise eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Rot-Kreuz-Besatzung erstversorgt.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Fußgänger in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.

Die Fahrzeuglenkerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen erlitten einen Schock und wurden durch Verwandte von der Unfallstelle abgeholt und versorgt.

Quelle: SN