Neukirchen: Alkolenker befuhr Skipiste mit Auto und überschlug sich

Kurioser Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang in Neukirchen am Großvenediger:Ein übermütiger Alkolenker befuhr mit seinem Auto eine Skipiste, kam ins Schleudern und überschlug sich.

Am Dienstag gegen 1 Uhr früh musste eine Polizeistreife in der Oberpinzgauer Gemeinde einen "Verkehrsunfall mit Sachschaden" aufnehmen. Dieser hatte es in sich. Was war geschehen?

Die Polizeibeamten fanden einen Pkw vor, der auf dem Dach lag. Daneben standen zwei Männer.

Bei der Befragung gaben die beiden an, dass der Lenker, ein 23-jähriger Einheimischer mit seinem 24-jährigen Beifahrer von einem Neukirchner Lokal über die Gemeindestraße bis zur Skipiste des "Premis Lifts" gefahren sei. Anschließend sei er einige Male mit dem Pkw die Skipiste auf und abgefahren.

Bei der - nona - letzen Abfahrt auf der Piste kam der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und landete dabei am Dach. Die beiden Pinzgauer blieben unverletzt.

Mit dem Lenker wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab 1,54 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wurde erstattet.