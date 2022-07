Neukirchen: Autofahrer raste mit 107 km/h durch Tempo-50-Zone

Einen Fall von massiver Geschwindigkeitsüberschreitung hat die Polizei am Mittwoch aus Neukirchen/Großvenediger gemeldet. Ein Autofahrer war doppelt so schnell unterwegs als erlaubt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag im Ortsteil Trattenbach. Dort gilt ein Limit von 50 km/h. Polizisten der Landesverkehrsabteilung ermittelten bei dem einheimischen Pkw-Lenker jedoch eine Fahrgeschwindigkeit von 107 km/h.

Neben einem Führerschein-Entzugsverfahren droht dem Raser nun auch eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 2200 Euro.

Insgesamt wurden an diesem Tag im Pinzgau 1341 Fahrzeuge gemessen. 90 Prozent der Lenkerinnen und Lenker bewegten sich im erlaubten Rahmen, in 135 Fällen schlugen zeigten die Messgeräte der Polizei jedoch Tempoüberschreitungen an. Anzeigen folgen.