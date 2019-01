Neukirchen: Betrüger verschwanden mit Skiausrüstung für mehrere tausend Euro

Dreisten Betrügern sind Bedienstete eines Sportfachgeschäfts in Neukirchen am Großvenediger auf den Leim gegangen: Drei Täter ergaunerten Skiausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro.

Es war am Montag, als ein Urlaubsgast in Begleitung zweier weiterer Männer in dem Sportfachgeschäft drei Paar Ski sowie entsprechend weitere Ausrüstung (drei Paar Skischuhe und ein Helm) in dem Sportfachgeschäft in Neukirchen auslieh. Dabei wies sich einer der Männer mit einem dänischen Führerschein aus, der wie üblich bei Verleihgeschäften kopiert wurde. Die Wintersportausrüstung wurde für einen Tag entliehen, jedoch nicht am Dienstag wie vereinbart retourniert.

Anzeige

Der Sportartikelhändler informierte die Polizei. Bei den Ermittlungen wurde den Beamten ein ähnlicher Vorfall aus Krimml gemeldet. Dienstagmittag hätten drei Männer hochwertige Ausrüstung ausleihen wollen. Weil sie aber keinen Ausweis vorlegen konnten/wollten, kam es nicht dazu.

Als die Polizei den in Neukirchen vorgelegten kopierten Führerschein überprüfte, stellte sich heraus, dass dieses Dokument im Frühjahr 2018 als gestohlen gemeldet worden war.

Die in Neukirchen nicht zurückgebrachte Sportausrüstung hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Quelle: SN