Neukirchen: E-Bike-Fahrer (85) stirbt bei Zusammenprall mit Motorrad

Am Freitagvormittag hat sich in Neukirchen am Großvenediger ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 85-Jähriger ums Leben kam.

SN/bilderbox

Auf der B165 in Neukirchen ist am Freitagvormittag ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer mit einem Motorradlenker kollidiert. Der einheimische Radfahrer ist dabei seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 53-jährige Motorradlenker aus Tirol erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht werden. Laut Polizei war der 85-Jährige mit seinem E-Bike von Bramberg kommend Richtung Neukirchen unterwegs. Zeugenaussagen zufolge bog der Einheimische mit dem Rad unvermittelt nach links in Richtung Bahnhofstraße ab. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben. Quelle: SN

