Neukirchen: Frau täuschte Raubüberfall vor

Sie sei in der Nacht zuvor von zwei Burschen in der Nähe einer Bankfiliale überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt worden sei - das gab eine 58-jährige Dänin am Freitag Nachmittag gegenüber Polizeibeamten in Neukirchen am Großvenediger zu Protokoll. Bei diesem Raubüberfall sei ihr ein Schaden von 1720 Euro entstanden.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolfoto