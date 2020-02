Neukirchen: Polizei ertappte Tempobolzer im Ortsgebiet

Fast doppelt so schnell als erlaubt waren am Wochenende zwei Autofahrer im Ortsgebiet von Neukirchen unterwegs. Auf die Lenker warten nun saftige Strafen.

Bisher Jahresende 2019 galt: 90 km/h oder mehr im Ortsgebiet bedeutete zwei Wochen Führerscheinverlust und eine Strafe von 250 Euro. Künftig werden es mindestens 500 Euro sein. Das hatte Salzburgs Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) im Dezember angekündigt.

Auf diesen Strafsatz müssen sich nun zwei besonders eilige Autofahrer einstellen, die am Samstag bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Pinzgau ins Netz gegangen waren.

Konkret waren die Lenker im Ortsgebiet von Neukirchen am Großvenediger unterwegs. Also dort, wo Tempo 50 gilt. Ein VW-Golf-Fahrer hatte seinen Wagen auf 94 km/h beschleunigt, der Lenker eines Hyundai i30 war 95 km/h schnell gefahren. Die Polizei wird die Lenker bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See anzeigen.

Insgesamt wurden im Pinzgau an diesem Wochenende 1350 Fahrzeuge gemessen, 135 Lenker werden wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt, darunter 21 mit mehr als 30 km/h Überschreitung im Ortsgebiet.

Quelle: SN