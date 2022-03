Neukirchen: Polizei findet verletzten Lenker in einer Wiese

Am Freitagabend fand die Polizei einen verletzten Fahrzeuglenker im Gras liegend neben seinem verunfallten Fahrzeug vor. Wie der Unfall zustande kam, ist derzeit unklar.

Gegen 20 Uhr am Freitagabend wurde eine Polizeistreife auf der B165 in Neukirchen auf einen Pkw aufmerksam, der in einer angrenzenden Wiese mit eingeschalteter Warnblinkanlage lag. Der Lenker wurde neben dem verunfallten Fahrzeug vorgefunden. Zu Beginn war der Mann noch ansprechbar, verlor jedoch zunehmend das Bewusstsein. Die Polizeistreife orderte das Rote Kreuz sowie einen Notarzt zur Unfallstelle. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Verunfallte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Wie der Unfall zustande kam, ist derzeit unklar.