Neukirchen: Polizei fliegt 34 Gäste der Kürsingerhütte aus

In Neukirchen am Großvenediger werden 34 Gäste und ein Mitarbeiter der Kürsingerhütte am Montagnachmittag mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Muren haben den Zufahrtsweg im Obersulzbachtal beschädigt und Gäste der Hütte von der Außenwelt abgeschnitten. Die Forststraße, die von den Hüttentaxis befahren werde, wurde an einer Stelle mindestens "vier bis fünf Meter hoch verschüttet", schilderte der Wirt der Kürsingerhütte, Siegfried Karl.

SN/fleece/wikimedia Die Kürsingerhütte (2558 m) am Großvenediger.