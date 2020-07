Neukirchen: Raser mit 115 km/h im Ortsgebiet unterwegs

Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 km/h.

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstagvormittag wurde ein Pkw von der Polizei gemessen, der mit 115 km/h durch das Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger fuhr. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 km/h.

Bei weiteren Kontrollen zur Lärmentwicklung in Bruck an der Glocknerstraße wurden Polizeiberichten zufolge zwei Pkw sowie ein Motorrad aus Deutschland mit zu hohem Lärmpegel durch Zubehör- bzw. manipulierte Auspuffanlagen gemessen. Bei einem Pkw wurde ein Schallpegelwert von 101 dB anstatt der eingetragenen 86 dB, beim zweiten Pkw ein Wert von 111 dB anstatt der eingetragenen 80 dB festgestellt. Das Motorrad erreichte einen Wert von 94 dB anstatt der eingetragenen 88 dB.

Die Lenker werden zur Anzeige gebracht.

