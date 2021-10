Neukirchen: Rettungsflug für schwer verletzten Forstarbeiter

Zwei schwere Arbeitsunfälle binnen weniger Minuten haben die Einsatzkräfte innergebirg am Donnerstagmittag gefordert.

In Neukirchen am Großvenediger soll sich ein Forstarbeiter mit einer Motorsäge schwer verletzt haben. Der Mann kam nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Alpin Heli 6" in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Kurz zuvor wurden Einsatzkräfte nach Thomatal geschickt. Dort war ein Mann drei Meter von einem Balkon abgestürzt. Der Verletzte kam mit dem Notarzthubschrauber "RK1" in das LKH-Klinikum nach Klagenfurt.