Neumarkt: alkoholisierter Pkw-Lenker touchierte Polizeiauto

Der Pensionist flüchtete zunächst vor der Polizei.

Am Montagnachmittag missachtete ein 65-jähriger Pensionist in Neumarkt/Pfongauerstraße den Vorrang und touchierte mit seinem Pkw ein vorbeifahrendes Polizeiauto leicht. Laut Polizeibericht flüchtete er in Richtung Neumarkt und ignorierte zunächst die Anhaltung der Beamten. Schließlich konnte der Fahrer gestoppt werden. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Quelle: SN