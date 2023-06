Neumarkt: Alkolenker (2,86 Promille) prallt mit Auto gegen Motorradfahrer

Einen schweren Verkehrsunfall mit einem stark betrunkenen Autofahrer meldete die Polizei am Freitag aus Neumarkt am Wallersee.

Dort war ein 24-jähriger Flachgauer gegen sechs Uhr in der Früh mit seinem Auto auf der B1 von Henndorf kommend in Richtung Neumarkt unterwegs. Kurz vor dem Abbiegestreifen Richtung Neufahrn überholte der Flachgauer einen Pkw und bog - laut Zeugenangaben - in einem Zug in Richtung Neufahrn ab.

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradlenker, einem 59-jährigen Flachgauer. Bei der Unfallaufnahme wurde mit beiden Lenkern ein Alkomattest durchgeführt. Der Test verlief beim Motorradlenker negativ. Das Testergebnis des Pkw-Lenkers betrug 2,86 Promille.

Der 59-Jährige wurde mit Verletzungen vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Dem Pkw-Lenker wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige wurde erstattet.