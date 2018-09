Neumarkt am Wallersee: Verunreinigtes Leitungswasser in Wohnanlage

Begonnen hat alles mit Schneewittchen. In einem Bummelzug sollte es von Ort zu Ort tingeln. 1991 hat die Figur im Märchenpark von Erich Wagner und Karl-Heinz Grabler eine Bleibe gefunden, fünf Jahre später im …

Wirtschaft

Das Hopfenerntefest Obertrum ist grün - und verschenkt deshalb Bier. Bei einem Bierfest denkt man an gut gelaunte Menschen - und an Unmengen von Müll, die Helfer am nächsten Tag wegräumen müssen. Dass es auch …