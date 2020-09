Neumarkt: Autofahrer übersah Motorradlenker

Der Motorradfahrer wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gefolgen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Köstendorfer Landesstraße wurde am Donnerstag in Neumarkt ein Motorradfahrer verletzt und mit dem Helikopter in das UKH Salzburg geflogen. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker war von Neumarkt kommend links in die Kreuzung Wiener Straße/Bahnhofstraße eingebogen und hatte den 61-jährigen Motorradlenker auf der Gegenfahrbahn übersehen. Bei dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Motorrad prallte auf einen Kleintransporter, der in die Kreuzung einbiegen wollte. Der 40-jährige Lenker des Transporters sowie der Pkw-Lenker wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei den Unfallbeteiligten konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Pkw konnte zur nächstgelegenen Werkstatt gelenkt werden.

Quelle: SN