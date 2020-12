Neumarkt: Betrunkener Autoraser gefährdete sechs Menschen bei Unfallaufnahme

Schrecksekunden am späten Dienstagabend auf der B1 in Neumarkt: Ohne zu bremsen, raste ein Alkolenker durch eine Unfallstelle, sechs Menschen mussten sich durch einen Sprung über die Betonleitwand in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

SN/ratzer Die Unfallstelle war mit Blaulicht abgesichert (Symbolbild).