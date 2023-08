Neumarkt: Landwirt bei Absturz mit Traktor schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein Landwirt beim Absturz mit seinem Traktor in einem Wald in Neumarkt am Wallersee erlitten.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Schwerer Arbeitsunfall in Neumarkt.