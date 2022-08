Neumarkt: Nach dem 33. Bücherbasar ist Schluss

Fünf Familien haben mit 292.000 Euro Entwicklungshilfeprojekte finanziert.

Ihren 33. und letzten Bücherbasar wird die aus fünf befreundeten Familien bestehende Entwicklungshilfegruppe Wallersee am kommenden Wochenende, 3. und 4. September, veranstalten. Schweren Herzens hören die engagierten Aktivistinnen und Aktivisten auf.

Zum Abschluss werden wohl noch einmal an die 4000 Exemplare angeboten. "Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen eins zu eins in ein Projekt des österreichischen Entwicklungshilfeklubs", betont Alfred Bermadinger. "Wir finanzieren damit ein Schulprojekt für Kinder von Wanderarbeitern, die in Ziegelfabriken in Indien im Bundesstaat Andhra Pradesh ...