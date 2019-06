Der 24 Jahre alte Sohn ist amtsbekannt.

In Neumarkt am Wallersee kam es am Donnerstagnachmittag zu einer brutalen Auseinandersetzung im Stiegenhaus der Wohnadresse eines 24-Jährigen. Der amtsbekannte türkischstämmige Neumarkter schlug mit seiner Faust mehrmals gegen den Kopf seines 51-jährigen Vaters, wodurch dieser Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitt. Das Motiv für die Tat ist nicht bekannt, berichtete die Polizei.

