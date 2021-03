Neumarkter Bäckermeister parkt seinen Alfa Romeo aus Protest im Kaffeehaus

Da in der Café-Konditorei Schwaiger in Neumarkt wegen Corona derzeit keine Gäste bedient werden können, hat Bernhard Schwaiger den Gastraum kurzerhand in eine Garage verwandelt.

SN/sw/fink Mit seinem Alfa Romeo im Gastraum macht Unternehmer Bernhard Schwaiger auf die triste Situation der heimischen Gastronomie aufmerksam.