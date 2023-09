Neumarkter Japan-Fan bringt gelben Vitamin-Kick nach Salzburg

Apropos Kaffee: Payrs Ziel ist für die Zukunft, einen Yuzu-Coffee zu kreieren. Und diesen möchte er mit all den anderen Köstlichkeiten, wie Kuchen und Häppchen, an einem fixen Standort in einem Café in Salzburg anbieten. "Wenn es funktioniert, dann kann ich mir auf Franchise-Basis auch Cafés in Linz, Wien oder Hamburg vorstellen."

Und wer weiß? Vielleicht gibt es ein Yuzu-Café eines Tages auch in Toyko. Maximilian Payr wird sehen und freut sich über eine sich aufbauende Stammkundschaft in Salzburg. Das ist zum Beispiel eine Angestellte, die sich täglich vor der Arbeit einen Drink als Energie-Kick für den Tag holt.

Der Yuzu-Direktsaft landet in fertigen Flaschen ohne Konservierungsmitteln und Salzen in Neumarkt in 1,8 oder gar 18-Liter-Gebinden. "Mit diesen arbeite ich vor Ort. Die Rezepte habe ich selbst kreiert", sagt der Unternehmer. Langeweile kommt bei ihm keine auf, denn neben den Yuzu-Cafés hegt er auch den Wunsch, dass sein Yuzu aus dem japanischen Hochland in der Gastronomie landet.

Daten und Fakten zur Yuzu-Frucht:

Was ist Yuzu? Die Yuzu ist eine Zitrusfrucht, die aussieht wie eine Zitrone und dreimal so viel Vitamin C enthält wie eine normale Zitrone. Ihre Säure ist mild und harmonisch .



Anbaugebiete: Die Yuzu wird in Italien, Frankreich, Spanien, Australien, China und Korea angebaut. Die in Japan gereifte Yuzu hat ein aromatisches und intensiveres Aroma. Grund dafür sind die notwendigen Bodenbeschaffenheiten und Klimabedingungen.



Verwendung: Verwendet werden das bitter-säuerliche Fruchtfleisch, die Schale und der Saft. Dieser schmeckt wie eine Mischung aus Limette, Mandarine und Grapefruit, mit einer leicht bitteren Note. In der asiatischen Küche zählt die Yuzu Frucht zu den traditionellen Lebensmitteln.