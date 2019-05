Neumarkter Schüler gewinnen mit Upcycling-Unternehmen den Junior Companies-Landeswettbewerb

Die 2. Klasse der HAS Neumarkt überzeugte die Jury mit einem innovativen und ressourcenschonenen Konzept. Nun vertreten die Schüler das Bundesland Salzburg beim Bundeswettbewerb in Wien. Der Bundessieger nimmt dann im Herbst am europäischen Wettbewerb in Lille teil.

SN/has neumarkt/marianne enzesberger Schülerinnen und Schüler der Handeslschule Neumarkt mit ihrem Siegerprojekt „Ledeko“.